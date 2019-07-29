台灣網紅拍片致意京都動畫大火 遭撻伐「有廣告」而下架

2019-07-29 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕日本京都動畫18日遭縱火釀成35死，讓國際感慨不幸殞命的動畫師、工作人員。1名居住在日本的台灣籍Youtuber MaoMao在事發後2天前往現場致意，並拍攝Youtube影片，影片上架後，卻遭網友撻伐「有廣告」、「消費死者」，Mao便於昨（28）日下架該影片，引發熱議。

1名台大女學生日前在Dcard發文表示，「Youtuber MaoMao 事發第3天前往現場拍影片，上傳Youtuber跟臉書，並開啟設置廣告營利，身為粉絲的我不能忍！」

貼文一出，引發網友熱烈討論，不少網友同意該女學生的「放廣告賺錢，消費死者」說法，也有網友認為，此事並沒有那麼嚴重，不要放大檢視MaoMao的行為，否則會構成「網路霸凌」。

對此，MaoMao昨日也在臉書發文澄清：「很抱歉關於京阿尼的影片造成許多人感到不舒服（或者不愉快），因此我將這支影片下架。」並指出，這次表達的方式不當、不夠周全的地方都深深的在反省。

Youtuber MaoMao在事發後2天前往現場致意，並拍攝Youtube影片，影片上架後，卻遭網友撻伐「有廣告」、「消費死者」。（圖擷自臉書）

MaoMao昨日也在臉書發文表示，「很抱歉關於京阿尼的影片造成許多人感到不舒服（或者不愉快），因此我將這支影片下架。」（圖擷自臉書）

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