震驚日本動畫圈！ 《蠟筆小新》導演武本康弘死於京都動畫大火

2019-07-27 19:01

〔即時新聞／綜合報導〕日本京都動畫18日遭縱火釀成34死，讓國際感慨不幸殞命的動畫師，其中執導《蠟筆小新》的導演武本康弘昨（26）日遭家屬證實命喪火海，享年47歲，各界無不痛心，《蠟筆小新》日後的走向也引發外界關注。

綜合日媒報導，日本10年前9月發生一起震驚國際的消息，日本《蠟筆小新》作者臼井儀人於登山時罹難。京都動畫工作室縱火案昨日又傳出不幸消息，執導《蠟筆小新》的導演武本康弘家屬證實，武本康弘命喪火場，享年47歲，家屬並已領回遺體。

武本康弘父親昨日接受《日本經濟新聞》訪問時悲痛表示，武本康弘因工作原因時常出差，原以為兒子不在事發火場，直到妻子用手機聯絡不上兒子，才擔心起來，「他是一個非常善良的孩子」。

據了解，武本康弘高中畢業就投入動畫圈，曾參與知名動畫《哆啦A夢》、《神奇寶貝》等動畫製作，而後執導《幸運☆星》、《涼宮春日的憂鬱》、京都動畫的名作《蠟筆小新》、《冰菓》、《中二病也想談戀愛！》、《K-ON！輕音部》。

武本康弘死訊曝光後，震驚日本動畫圈，在網上掀起熱議，網友紛紛表示，「好難過」、「奇蹟並沒有發生」、「感謝武本康弘帶給我們的一切」、「蠟筆小新的未來不知道會怎麼發展...」。

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