中梵協議後首例 中國接受教廷內定內蒙主教

2019-08-27 00:30

〔中央社〕中梵去年九月簽署主教任命協議，磨合近一年後，昨天終於首度舉辦主教祝聖典禮。獲選的內蒙古集寧教區主教姚順，是教廷多年前就內定的人選，顯示教廷積極擴大對中國天主教人事權的影響力。

內蒙古集寧教區前任主教劉世功2017年6月病逝後，教廷屬意接任主教的姚順神父一直未獲中國政府批准，讓集寧教區主教人選懸缺多時。

中梵協議後經過多次協商，今年4月中國政府同意以同額競選方式，讓教廷期望的兩位人選出線，包括內蒙古集寧教區主教姚順和陝西漢中主教胥紅偉，此舉被視為中國政府對教廷的讓步。

天主教媒體天亞社報導，姚順的祝聖典禮26日在集寧市玫瑰聖母主教座堂舉行，有超過千名教友參加。

根據在場神父描述，有別於中國長期堅持的「宗教事務不受外國勢力支配」原則，祝聖儀式中宣讀的中國官方批准書，特別明確點出「此人選已經教宗同意」。

中國政府過去為了高舉「宗教獨立自辦」精神，並未遵循天主教聖統制，而另由中國天主教團自行制訂「關於選聖主教的規定」。

不過根據在場神父描述，姚順祝聖儀式的官方批准書中也清楚提到，姚順當選是根據「聖教會選舉主教的傳統」和「中國天主教主教團的規定」。

天亞社表示，有消息來源指，目前中國還有大約20位主教在中梵協議之前早已獲得教廷任命，這些教廷內定主教將會陸續透過類似形式「被選舉出來」，再舉行祝聖儀式成為正權主教。（編輯：張佑之）

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