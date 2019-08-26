死人骨頭賣100萬！「冥婚」盛行 中國陝西女屍老被偷

2019-08-26 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕「冥婚」至今仍留存於中國陝西周遭地區，由於當地有「未婚男女去世不得下葬家族墳墓」的傳統觀念，不僅造就屍體買賣盛行，甚至衍生盜竊屍體等不法行為；過去2年，與陝西鄰近的河南也傳出多起女屍離奇失蹤案件，當地村民不堪其擾，只能在親友墳墓旁以加裝監視器等方式防盜。

綜合外媒報導，早在2009年到2015年間，陝西、山西就有23起刑案（44具遺體）被爆出與「冥婚」有關，儘管當地的冥婚習俗歷史悠久，但一直都以「徵求雙方親屬同意」方式進行，怎料近年興起「屍體交易」，有心人士藉機哄抬屍價，據報導，一具女屍最高能賣到台幣100萬元，高價的女屍也引起偷盜屍體行為氾濫、甚至出現故意殺人取屍的歪風。

據報導，河南趙河鎮有村民表示，村中大家都「提心吊膽」嚴防親友屍體遭盜，因為在過去2年間女性屍體被盜的情況非常嚴重，甚至連女性長者的屍體都不放過，但他們也只能在墓地旁加裝監視器、使用水泥棺材或在墳墓上設置障礙物等方式阻礙偷屍賊。

也有當地村民補充，自己親身經歷母親遺體被盜，所幸當地警方介入後已經犯人逮捕、返還遺體，但能找回遺體的僅是少數，多數村民未能如願將親屬的遺體找回來。

在8月15日，據當地警方表示，嫌犯已在調查中坦承偷屍體是為了「配冥婚」，目前嫌犯遭指控盜竊及侮辱屍體。

冥婚最早可追溯到中國古代殷商時期，為生前未婚配的死者找配偶，常以男方家庭為主導，通過中間人「配冥婚」尋找到合適的女性死者，在付給女方家庭約定的「聘禮」之後，擇日為兩人合葬完婚；也正因為女性死者數量稀少，所以造成在冥婚儀式風行的區域，除了「價高者得」，甚至出現偷盜女屍、賺取暴利的不肖人士。

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