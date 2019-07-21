中國河南義馬大爆炸 受難家屬質疑政府壓消息

2019-07-21 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南省三門峽義馬市的義馬氣化廠19日傍晚發生大爆炸，截至20日17時30分，已知有15人死亡，256人住院治療。有遇難家屬控訴，政府目前極力壓著消息，實際狀況媒體也不敢報導；河南省政府則表示，已為這次意外成立真相調查組，會徹查事故原因。

據《大紀元》報導，河南省氣化廠爆炸後強大的衝擊力使部分民宅坍塌，方圓3公里的房屋玻璃、大門震裂，碎片砸傷數人，有傷者頭破血流，現場有如廢墟。有受難者家屬痛批，目前工廠沒有任何說法，現場救援都是形式，其實死者早就找到了，醫院卻直說沒找到，都是家屬靠自己找到人的。

針對剛開始對外宣布的傷亡人數不詳、2人死亡到目前更新的15人死亡，民眾也相當不滿，由於事發當時由於傷亡過多，當地醫院都爆滿，120（中國緊急求救電話）一度叫不到救護車，認為政府公布的數字遠比實際數字多很多，但降低外界反應程度，所以先宣稱1個個位數字，稍後才增加死亡人數。

據傳在氣化廠爆炸的3天前，就已發生氣體洩漏事件，爆炸後造成附近區域空氣汙染，汙水已流入河中，事發工廠有名工人表示，爆炸可能有2種原因，一是空氣分離式設備的安全閥打不開或損害，導致壓力太高；二是分離出的易燃氣體與設備摩擦產生的火花接觸釀意外。

河南省應急管理廳指出，省政府已成立「719重大爆炸事故調查組」，將查明事故原因，依法追究責任。

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