冥婚？轉運？地上有紅包... 轉眼被撿走引網友熱議

2019-08-05 16:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓男子昨天（4日）夜間，在知名景點望高寮夜景觀望台，看見地上有一個紅包，還露出紅色的百元鈔票，金額約800元，他擔心是冥婚找對象而不敢撿拾，不料，離開一小段時間，轉眼間紅包就不見了，「應該是不怕死的大學生撿走了」，陳男研判，這可能不是冥婚，而是「轉運紅包」，網友則分享說，如果是轉運紅包，可能倒楣一陣子，可以到廟裡上香捐錢化解，如果是冥婚，曾有一位已婚大哥碰過，趕緊包紅包回敬對方，好話說盡才圓滿落幕。

陳姓男子在臉書「南屯大小事」分享說，相關紅包傳聞，他聽了很多，卻是第一次見到，地點就在望高寮夜景觀望台，紅包還露出百元鈔票，金額約為800元，他當時不敢碰這個紅包，轉眼紅包就不見了，可能是不怕死的大學生撿走了，不過，事後他想想，紅包內的百元鈔票看似不多，如果是冥婚紅包，金額會頗高，他懷疑是「過運」用的，亦即俗稱的改運紅包。

坊間改運紅包之說，是倒楣的人想改運，把自己的生辰八字、頭髮、指甲與改運紙符，加上一些現金，放入紅包給外人撿拾，代表壞運氣轉給撿拾紅包的人，現金則是答謝對方幫忙轉變運勢，傳聞指撿拾者可能會倒楣一段時間，可以到廟裡拜拜，添香油錢化解，另外，坊間亦有傳聞，很多人對地上紅包有戒心，因此，改運者會塞在機車置物箱、汽車雨刷等，有強迫中獎的意味。

至於冥婚紅包，網友提出各項建議與經驗談，一名網友說，他兒時好像撿過冥婚紅包，長大認識對象時，就會立刻發生事端，包括落地窗被汽車撞破，另有網友說，一位市場內營生的大哥，在機車置物箱內見到金項鍊，馬上有人現身，要他娶過世女子，大哥卻已有老婆，只好包紅包回敬對方，好話說盡才圓滿落幕，這種紅包不要亂撿。

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