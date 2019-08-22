最新影像曝光！ 鐵達尼號迅速崩壞

2019-08-22 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕鐵達尼號沉沒大西洋海底已107年，在完全黑暗的深海度過14年後，再度有探險家以特別改裝的攝影機捕捉到這個巨大殘骸的身影，並發現已經有部分船體迅速腐化。先前有科學家估計，整艘船可能在2030年之後完全消失。

綜合外媒報導，美國富有的深海探險家維斯科沃（Victor Vescovo）所參與的國際調查團隊，共進行5次到海底3800公尺潛航調查，捕捉到沉沒於加拿大紐芬蘭海岸600公里遠外的鐵達尼號最新情況。維斯科沃說，「第一印象是，它很巨大，這是一個很大的殘骸」。

調查發現，鐵達尼號有部分船體迅速腐化，海水腐蝕、強烈的深海流與微生物，包括一種鐵鏽細菌「鐵達尼鹽單胞菌」（Halomonas titanicae），都是導致鐵達尼號殘骸迅速腐化的原因。

參與研究的歷史學家史蒂芬森（arks Stephenson）說，他看到一些東西「令人震驚」，「船員宿舍的右舷，可以看到最嚴重的塌陷，船長的宿舍也是...浴缸已經不見了。那一側的整個甲板都在坍塌，隨著頭等艙消失，惡化將會繼續。」

史蒂芬森表示，「鐵達尼號正在回歸大自然」。先前有研究推測，整艘沉船可能會在2030年之後被微生物完全吞噬，只會在太西洋海底留下一些鏽斑。

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