「鴨兔錯覺」引400萬人熱議 網友崩潰：我到底看了什麼？

2019-08-21 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕挪威奧斯陸大學生物精神病學研究員昆塔納（Dan Quintana），18日在推特上傳一部「鴨兔錯覺」的影片，引發400萬網友觀看討論，片中一隻黑色的生物被撫摸著，卻讓人難以判斷是烏鴉還是兔子，許多人看完後都崩潰表示，「我到底看了什麼？」

根據美國《Fox News》報導，在伴隨影片的敘述中，昆塔納以字句「兔子喜歡被撫摸鼻子」，讓觀看者因而產生「視錯覺」，他對此表示，「如果沒有這種誤導性暗示，我想大多數人都是看到一隻鳥」。

類似的案例還有2015年引發全球爭論的「藍黑白金裙」（The dress），而這種會產生視錯覺的「曖昧圖像」（Ambiguous image），最早可追溯到1892年刊登在雜誌上的「鴨兔錯覺」（rabbit–duck illusion），之後還被奧地利哲學家維根斯坦（（Ludwig Wittgenstei）用在著作《哲學研究》中，以說明但人們傾向將一個面向誤認為全部意義，並引起圍繞意義混淆而產生的謬論與爭辯。

Rabbits love getting stroked on their nose pic.twitter.com/aYOZGAY6kP — Dan Quintana ???? （@dsquintana） 2019年8月18日

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