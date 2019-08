「鴨兔錯覺」引400萬人熱議 網友崩潰：我到底看了什麼？

2019-08-21 23:26

〔即時新聞/綜合報導〕挪威奧斯陸大學生物精神病學研究員昆塔納(Dan Quintana),18日在推特上傳一部「鴨兔錯覺」的影片,引發400萬網友觀看討論,片中一隻黑色的生物被撫摸著,卻讓人難以判斷是烏鴉還是兔子,許多人看完後都崩潰表示,「我到底看了什麼?」

根據美國《Fox News》報導,在伴隨影片的敘述中,昆塔納以字句「兔子喜歡被撫摸鼻子」,讓觀看者因而產生「視錯覺」,他對此表示,「如果沒有這種誤導性暗示,我想大多數人都是看到一隻鳥」。

類似的案例還有2015年引發全球爭論的「藍黑白金裙」(The dress),而這種會產生視錯覺的「曖昧圖像」(Ambiguous image),最早可追溯到1892年刊登在雜誌上的「鴨兔錯覺」(rabbit–duck illusion),之後還被奧地利哲學家維根斯坦((Ludwig Wittgenstei)用在著作《哲學研究》中,以說明但人們傾向將一個面向誤認為全部意義,並引起圍繞意義混淆而產生的謬論與爭辯。

Rabbits love getting stroked on their nose pic.twitter.com/aYOZGAY6kP