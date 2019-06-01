氣球1秒變時裝！挪威設計師超創意「氣球裝」轟動時尚圈

2019-06-01 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕英國中央聖馬丁學院日前展出的「BA Fashion Show」時裝畢業展中，1名挪威學生突發奇想設計出1組「氣球裝」，贏得滿堂掌聲，並獲得萊雅集團大獎。

綜合媒體報導，近日在網路上1組「氣球裝」引發熱烈討論，英國中央聖馬丁學院日前展出的「BA Fashion Show」時裝畢業展中，1組繽紛的「氣球裝」受到矚目，模特原先穿著已充氣的氣球出場，不到幾秒的時間，氣球自動消氣成亮眼的時裝，獲得滿堂掌聲。

這組別具一格的「氣球裝」是由1名挪威學生弗雷德里克（Fredrik Tjærandsen）所設計，他受到藝術家羅尼（Roni Horn）、音樂人麥卡錫（Paul McCarthy） 和攝影師塞拉諾（Andres Serrano）啟發，以氣球收縮的過程象徵著流動的思考與體悟為出發，設計此作品。

弗雷德里克表示，他使用斯里蘭卡天然種植橡膠，並用氣壓系統建構機關，讓模特可以控制氣流，弗雷德里克還為了設計出完美的「氣流收縮」表演，多次親身嘗試「爆破」之痛。

這場時裝秀讓這名時裝界新星弗雷德里克前途似錦，也因這組「氣球裝」獲得萊雅（L’Oréal）青年才俊獎，受到高度關注。

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