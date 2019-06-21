夢幻美照變成「靈異照片」？ 她這樣拍照拍出問題...

2019-06-21 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕不少女生喜歡穿上洋裝，拍起來夢幻又可愛，但日本有位網友昨（20）日PO了一張自己穿上白色洋裝盪鞦韆的照片，原本想要拍成「夢幻風」，但拍完一看根本「靈異照片」。

「朝比奈めいり」在推特上發了自己身穿純白洋裝的照片，原先她拍下自己坐在鞦韆上，靜態的照片看起來相當可愛，她接著想若是拍下正在盪鞦韆，動態的照片看起來或許會非常夢幻，沒想到快門一按，快速移動的她在照片中看起來只剩一坨白影，活像是恐怖的「靈異照片」。

她無奈表示只是想拍下夢幻一瞬間，沒想到卻成了「靈異照片」，吸引10幾萬名網友笑瘋轉傳，紛紛留言「太好笑了...」、「原來阿飄是這樣拍出來的?」、「靈異照片冠軍已經產生了！」。

純白のワンピース着て、ブランコを漕いだら幻想的で可愛いだろうなって思った



ただの心霊写真 もうしない pic.twitter.com/VszGsB5Ip1 — ✝︎朝比奈めいり（17）✝︎ （@meiri_asahina） 2019年6月20日

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