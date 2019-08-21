星際部隊來了？ 彭斯宣布：美國太空司令部下週正式成立

2019-08-21 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普去年表示：「美國必須在太空中擁有主宰地位」，要求成立美國第六軍種「太空軍」，今年2月簽署《第4號太空政策令》，推動太空建軍的計畫，而副總統彭斯宣布，美軍太空司令部下週將正式成立，統一指揮負責太空軍作戰防衛事務，是美軍第11個聯合作戰司令部。

綜合外媒報導，當地時間20日，國家太空委員會（National Space Council）會議在美國國家航空太空博物館內的史蒂文·烏德沃爾哈齊中心舉行（Steven F. Udvar-Hazy Center），美國副總統彭斯在會議上宣布，美軍太空司令部下週正式成立，與會的美國參謀長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）更直接表示，29日將舉辦太空司令部成立典禮，由現美空軍太空司令部司令雷蒙德上將（John W. Raymond）出任指揮官。

彭斯強調：「太空就是一個戰場」，「美國太空部隊將確保我們國家準備捍衛我們的人民、捍衛我們的利益，在廣闊的太空和地球上捍衛我們的價值觀」。

但與成立太空司令部不同，成立一支全新的軍種「太空部隊」必須取得國會批准，彭斯表示若獲得國會首肯，「太空部隊」最快2020年就能開始運作。

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