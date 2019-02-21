川普力推的太空軍是什麼？ 美媒整理分析...

2019-02-21 12:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普19日簽署《第4號太空政策令》，代表太空建軍的計畫持續進行，不少民眾關心之餘，卻不甚了解太空軍的存在意義與軍事職能，美國媒體特刊專文，詳述川普計畫中的太空軍種建軍目的及職權。

《美國之音》指出，川普去年6月宣布在美國的5大軍種外，成立第6軍種「太空軍」，引發國際熱論，各種關於「外星生命」的陰謀論也甚囂塵上。對此，川普週二在簽署太空政策令時重申，美國的對手正積極訓練部隊與開發技術，為避免美國在太空的安全受威脅，必須建立足夠的能力來捍衛切身利益。

《美國之音》引述美國副總統彭斯此前的說法，指建軍太空計畫的目的就像過往各式軍種成軍的宗旨，「太空是未來可能發生征戰的空間，就像地表、海洋及空中一樣，美國將像過去主導地球一樣去主導天空」。

川普最初希望建立的是一個新軍種，與陸海空軍同級、「平等且分開」，但依目前計畫，太空軍將先歸由美國國防部轄下的空軍部管轄，由國防部長間接指揮與領導。至於川普政府去年12月成立的太空司令部，有華府高級官員表示，將與太空軍行使不同的安全職能。

川普政府表示，太空軍負責組織及訓練致力於太空安全的部隊，同時負責裝備等後勤補給作業；太空司令部則負責組織作戰行動，同時指揮作戰力量，兩者合作方可建立在太空領域保護美國的有效方法。

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