反送中》400在日港人東京遊行聲援 遇五星旗阻路叫囂

2019-08-18 21:59

〔駐日特派員林翠儀／東京18日報導〕為了抗議香港警察濫用暴力，大約有400名在日港人17日在東京舉行遊行，發起人陳星矢表示，他在11日看到女性示威者遭到警方打傷眼睛後實在忍無可忍，所以緊急聯絡在日香港朋友一起上街抗議警方行為，並表達與香港人站在一起的立場。

這場遊行於17日下午3點多舉行，在東京千鳥之淵附近公園集合，走向步行距離約15分鐘的香港駐東京經濟貿易辦事處。共約400人的參加者中包括在日港人和少數的日本人士與在日中國人。

發起人陳星矢（伯川星矢）是香港出生的港日混血兒，今年27歲，18歲才到日本求學，目前在日本工作。他在接受本報訪問時表示，發起的原因是11日看到香港警察暴力驅散，有一名女性參加者被警察用布袋彈打中失去視力。看到這種情形，他實在難以忍下去，12日凌晨開始聯絡在日本的香港朋友，決定發一次集會，以抗議香港警察的行為。

陳星矢表示，在日本的香港人絕對不能接受香港警察的暴力行為，民主活動的參加者為何要受到這樣的對待，甚至有人要賠上自己的視力。他認為警方施暴的問題源頭是香港政府，香港政府必須出來面對問題，社會才會回復安寧。

參加抗議遊行的在日港人在活動中公布了一份聲明，聲明中指出，24年前，東京的地下鐵站發生真理教沙林毒氣殺人事件，2019年6月以來，香港警察以類似手法，在多個地鐵站內施放過期催淚毒氣，使用化學武器無差別傷害平民，使居民及旅客人心惶惶。

此舉不但令香港人感到憤怒，也勾起東京居民的傷痛回憶。作為居日港人，他們提出包括追究警隊濫權，徹查811地鐵站內使用生化武器、 徹底撤回逃犯條例等訴求，呼籲香港政府正視社會問題。

主辦單位事先請參加者穿黑衫、戴口罩，並為保護參加者的安全，也請媒體不要直接拍攝參加者的臉。活動開始前，集合起點的公園外，來了一批拿著中國五星旗的人士叫罵挑釁，遊行途中還有操著中國口音的駕駛試圖開車干擾遊行隊伍前進，行徑十分囂張，日本警察也數度介入制止。

對此，陳星矢表示，日本是一個有言論自由的國家，他尊重他們有反對的權利。同時他也希望他們可以在日本好好享受言論自由，把學到的帶回自己的國家。不要只在別人的國家大聲呼喝，在自己國家就不敢發聲。

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