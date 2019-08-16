「漢江怪物」要來了？ 韓國漁民譴責政府污染水域致魚類突變

2019-08-16 16:09

〔即時新聞／綜合報導〕南韓電影《漢江怪物》（駭人怪物）真實上演？京畿道高陽市的漁民們抱怨首爾市政府一直在污染附近水域，將未做處理的污水倒入漢江就置之不理，導致魚隻開始突變。

據《韓國先驅報》 報導，漢江不斷傳來臭味，在污水處理廠的下游處更為明顯。韓國漁民透露，變異魚隻的特徵包括沒有魚鰓、鱗片變形、背部彎曲等等。

漁民們認為，污水處理廠一直在非法排放廢水，應該要負起責任才對，這已是4年來第3次來自高陽的漁民們呼籲當地政府採取行動，但首爾市府官員否認了相關指控。

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