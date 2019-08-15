真假難辨…港媒點名假記者 網揭男子「借」衣服自保

2019-08-15 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭持續進行，在現場採訪拍攝的記者普遍會穿反光衣、佩戴記者證，以利辨識身份。未料，近日紛紛傳出有警察、中國公安等假扮記者蒐證。警務處副處長鄧炳強日前被記者追問是否有警員混入示威者，他雖未正面回應，但坦承警方會喬裝成不同人物。香港媒體《now新聞》今日特別發布聲明，指稱有人身穿印有該台字樣的背心，並從事拍照活動，但非其員工，消息一出引發關注，有鄉民特別在該台粉專留言替該男緩頰，內容是否為真仍待釐清，不過確實讓網友對於真、假記者問題更為關注。

該份【Now新聞台聲明】開宗明義表示，發現近日有人身穿橙色背心，上頭印有「Now TV字樣」，並於大型公眾活動拍攝，為以正視聽，本台謹此聲明，「此人並非Now新聞部及Now TV的員工」。

網友見狀回應，「請貴台嚴肅處理」、「報警備案」、「快改制服」、「騙徒的手法真是層出不窮」；然而，有網友留言自稱認識照片中的男子，並稱對方為自由工作者，他只是想紀錄香港近日發生的事件，但考量到情況危險，就有朋友提供一件Now記者的衣物保障他的人身安全，期盼Now新聞能諒解，若造成不便很抱歉；部分網友直言，「現在誰真誰假都分不出來了」，呼籲眾人冷靜分析下判斷。

香港媒體《now新聞》今日發布聲明，指稱有人身穿印有該台字樣的背心，並從事拍照活動，但並非其員工。（圖翻攝自《now新聞》官網）

一名網友在臉書粉專「Now News - 新聞」留言串表示認識該男，並替對方緩頰。（圖翻攝自臉書粉專「Now News - 新聞」）

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