暴警丟催淚彈阻撓採訪 香港記協促港府正視警權

2019-07-29 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」持續延燒，警民衝突不斷，也頻頻傳出警方辱罵記者，以丟催淚彈、強光照射等方式阻撓拍攝。香港攝影記者協會、香港記者協會今（29）日發表聯合發聲明譴責警方行為，促請警方和政府立即正視警權問題。

香港市民原訂昨（28）日下午於上環發起遊行，遭警方反對，僅允許在中環遮打花園集會，後來眾人上街往原定遊行終點分頭前進，期間警察使用警棍及多種彈藥，包括催淚彈、橡膠子彈，並傳出示威者流血受傷、記者受傷或拍攝受阻的消息。

香港攝影記者協會及香港記者協會今天發表聯合聲明，近一個月來的大型衝突中，警察多次故意以強光照射記者，阻礙記者拍攝甚至損害視力，或者用盾牌遮擋鏡頭，情況極為普遍。

昨天西營盤至上環一帶，警民爆發激烈衝突，警方更多次向在場記者施放催淚彈，部份還是近距離爆發，導致多名攝影記者遭擊中而受傷。甚至有警察一度連續向附近記者施放，多名記者即使配戴裝備仍因濃度極高的催淚煙霧而感到不適。

此外，一名《傳真社》記者因為向示威者詢問可否通過某位置，而被警員以「協助暴動」為由截查記者身份證，出示證件後才獲放行。

兩會強調，現場記者均穿有「記者」或「PRESS」字樣的反光衣、頭盔並出示記者證，容易與示威者區別，而警員卻刻意用武力等不同方式阻礙採訪，嚴重侵害新聞自由，因此對於警方針對記者的行為予以譴責，並促請警方和政府立即正視警權問題。

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