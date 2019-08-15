找律師沒用！旅客從香港進中國 被迫解鎖手機看照片

2019-08-15 13:47

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭延燒，最近相繼傳出民眾要從香港跨越邊境進入中國時，會被移民局官員要求解鎖手機，翻看訊息與相簿，疑欲檢視是否有與反送中行動相關畫面資訊。

《南華早報》報導，10名受訪者中有5人表示，在香港與深圳間的管制點，中國官員也有檢查他們的私訊，且還是首次遇到。不過因需經常往返兩地，他們要求匿名，以免惹禍上身。

一名38歲、擔任科技公關顧問的男子克洛克斯（Ben Crox）透露，早在上月24日，他的手機曾於西九龍站內地口岸區被檢查過，起初他拒絕並要求找律師，卻被告知只能與在中國的人聯絡，即便打算回到香港也不行，不得已只好同意掏出手機，讓對方查看今年6月至7月的照片與影片。

克洛克斯指出，中國官員不僅問他做什麼的、是否參與示威活動，還瀏覽私訊、沒收一本與現代中國約會有關的書籍。

另有3名工程師宣稱，7、8月在落馬洲站、羅湖站碰上類似情形。1名21歲年輕人則說，中國官員特別留意上月1、14與21日拍攝的照片，巧合的是，這3天分別是金鐘、沙田及上環抗爭的日子。

1名負責反送中報導的記者也自稱被帶去深圳灣一處小間接受搜查，還被恐嚇要馬配合檢查手機，或是送往「另一部門」。他說，對方一一檢查照片、影片，要求給予解釋，並看其聊天記錄後才願意放行。

1名29歲設計師提到，上月24日在羅湖站被攔檢手機內的所有照片，包括他參與示威時所拍，接著被問是否支持抗議人士，還被說教港人受到外人收買操控，後來他被帶到警察局進一步問話、拍照、按指紋、採集血樣並簽下保證書，不再參與任何遊行、刪除影像後獲釋。

深圳邊境檢查部門一名知情者提及，額外審查不適用所有旅客，僅限被當局列在「有風險」的名單。張姓人權律師回應，官員行徑是非法的，可能會侵犯隱私權與通訊自由。對於媒體提問，國家移民管理局、深圳出入境邊防總站並未回應。

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