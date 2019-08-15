戰功彪炳 美軍A-10「疣豬」攻擊機將延役至2030年

2019-08-15 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕於1977年服役，經歷過波斯灣戰爭、科索沃戰爭、伊拉克戰爭等重大戰爭，迄今立下無數汗馬功勞的A-10「疣豬」攻擊機，是美軍不可或缺的強大空中戰力。但隨著時間流逝，A-10攻擊機也面臨老舊問題，分成除役及延役兩派。美國空軍裝備司令部（AFMC）宣布，173架A-10攻擊機將延役至2030年，老將繼續馳騁沙場。

根據《空軍時報》（Air Force Times）報導，美國空軍裝備司令部（AFMC）12日發表聲明，表示在國會撥款與波音（Boeing）公司的協助下，完成173架A-10攻擊機機翼更新工程，繼續服役至2030年。

報導指出，目前美軍有282架A-10攻擊機服役，這批更新的約占其6成。波音公司於2007年獲得了價值約11億美元（約新台幣345億元）的合約，工程並從2011年開始。

這173架A-10攻擊機目前有162架在猶他州希爾基地（Hill Air Force Base）；11架到南韓烏山空軍基地（Osan Air Base）。美國空軍裝備司令部表示，更新完的A-10機翼應能增加1萬小時飛行時數，且新的設計讓機翼更容易拆卸，並減少過程中損壞的可能。

A-10是由費爾柴德公司生產的一種單座雙發動機攻擊機，負責支援地面部隊的任務，包括攻擊敵方戰車、武裝車輛、砲兵陣地及重要地面目標等，加上A-10戰機「存活能力極高」，低空攻擊火力強大，成為美軍中堅的戰力。

美國空軍5年前曾提議，要將A-10機隊全數除役，節省預算讓F-35取代，但此提案卻被國會否決，最終通過A-10機隊的延役計畫，當中最主要的支持者，就是已故議員馬侃（John McCain）。

A-10攻擊機機鼻鯊魚齒的塗裝、標誌的「BRRRTTTTT」聲音加上無數輝煌戰功，都讓此A-10擁有一大批愛好者，不少人支持老將繼續為國效力。

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