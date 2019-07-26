美軍B-21「突襲者」轟炸機 預計2021年底首飛

2019-07-26 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍新一代戰略轟炸機B-21「突襲者」（Raider）為具有隱形功能的遠程轟炸機，未來將取代現役的轟炸機。美國空軍副參謀長威爾遜上將（Stephen W. Wilson）表示，B-21研發進度順利，預計能在2021年12月可以進行首次飛行。

綜合媒體報導，威爾遜24日在華府智庫米歇爾研究所（Mitchell Institute）活動上說，他最近參訪聯合製造商諾斯洛普格魯曼公司（Northrop Grumman，簡稱諾格）位在佛羅里達州墨爾本的設施，看到B-21轟炸機的研發進度頗快，該款戰機距離首飛大約只剩下863天。意味著B-21轟炸機將在2021年12月首次飛行，但它預計在2020年代中期才會具有初步的作戰能力。

威爾遜指出，空軍仍在考量購買多少架B-21轟炸機，將探討B-1、B-2與B-52之間的戰力結構，目前的共識是，空軍的遠程打擊能力不足，空軍至少需要100架B-21轟炸機，將持續檢視未來的轟炸機機型如何搭配。美國空軍曾透露，將會升級76架B-52轟炸機，換句話說，在2040年代，美國空軍將擁有176架由B-21與B-52組成的轟炸機隊。

對於是否延長B-1和B-2轟炸機計畫在2030年代初期退役的服役年限，威爾遜說，增加轟炸機機隊數量，或單純地採用全部由B-21和B-52轟炸機所組成的機隊，空軍尚未決定，但能夠確定的是，空軍不能同時擁有4種轟炸機。

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