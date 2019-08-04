防諜！爺爺曾是解放軍 美軍下令開除中國籍士兵

2019-08-04 13:37

〔即時新聞／綜合報導〕過去一個月，美軍開除了兩名徵召入伍的中國籍士兵，原因是他們的爺爺或多或少跟解放軍有關。

根據《美國之音》報導，其中一名士兵的委託律師史托克（Margret Stock）表示，她的當事人被軍方告知不適合服役，因為他的爺爺曾經是解放軍，然而「當事人的爺爺在他出生之前就去世了」。她補充，另一名士兵被軍隊開除的原因是他的爺爺曾經在國民黨軍隊中任職，後被中共政權虐待。

這些中國籍士兵都是因為沒辦法通過安全審查而被軍隊開除，很多人被開除是因為他們與外國有聯繫，但也有一些反對人士提出質疑，認為軍方並沒有提供明確的證據證明這些人有通敵嫌疑。

據報導指出，這些外籍士兵是通過一個已經被停止的國防部特別計劃徵召入伍的，名為緊缺人才徵兵計劃（MAVNI），旨在徵召具有語言專長和醫護能力的移民，來補充美軍在這方面的人員庫。

在2016年9月，美國政府要求對已經通過MAVNI的人員進行背景調查，這包括目前正在服役和準備接受基本訓練的人，同時，由於國家安全和間諜隱患，MAVNI被停止。據統計，2016年大約有5000名移民通過MAVNI，目前大約仍有1萬人在服役。

報導指出，這個情況不僅局限於中國籍士兵，一名印度籍士兵也因為「家人曾在印度軍隊服役」而被開除，而來自南韓籍士兵也因為「他們的父親曾被徵兵」而被視為不適合在美軍服役。

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