安倍稱父親曾是神風特攻隊 川普：他們是喝酒還吸毒？

2019-08-13 16:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普9日參加募款活動，儘管這場活動並未公開，但有媒體披露川普在這場活動中大開日韓盟友玩笑，學日韓領導人說話的口氣，還提到他曾問日本首相安倍晉三說，神風特攻隊成員是喝了酒還是吸了毒才上路？

據《紐約郵報》（New York Post）報導，美國總統川普9日到紐約長島漢普頓（Hampton ）地區出席2場私人募款會，在其中一場募款會上，川普對著底下約500名群眾大開日韓盟友玩笑，川普稱韓國很會做電視，經濟也很發達，反問「所以我們為什麼要為他們的國防安全買單呢？」

隨後川普更當眾模仿韓國總統文在寅口音，描述文在寅如何在貿易談判中對川普讓步的情形。

接著日本也成為川普開玩笑的對象，日本首相安倍晉三曾提到自己的父親安倍晉太郎是一名神風特攻隊成員，川普納悶問安倍，「這些人是喝醉了還是吸毒嗎？」安倍僅回答：「因為他們愛國」。

川普向底下群眾說道：「想像一下，他們（指神風特攻隊）帶著半罐汽油上飛機，一頭栽進軍艦裡，就因為熱愛他們的國家！」

除此之外，川普也吹噓他對於北韓問題的重要性，稱他與金正恩是好朋友，「如果我沒有當總統，美國可能會和北韓打一場轟轟烈烈的大戰。」報導指出，川普吸金能力驚人，這2場募款會一共募得1200萬美元（約為新台幣3.7億元）。

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