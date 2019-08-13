川普散佈色魔富豪陰謀論 民主黨總統擬參選人齊怒嗆

2019-08-13 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕針對川普轉貼散佈美國色魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）被前總統柯林頓滅口的陰謀論，2位民主黨2020總統擬參選人今（12）日齊聲發出譴責。

據《路透》報導，美國色魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）10日在獄中自縊身亡，讓大批受害者無法透過司法討回公道，相關陰謀論更在網路上興風作浪。就連美國總統川普都轉推諧星兼支持者威廉斯（Terrence Williams）毫無根據的指控，稱艾普斯坦之死與前總統柯林頓有關聯。

對此，美國民主黨2020總統擬參選人布克（Cory Booker）和歐洛克（Beto O'Rourke）今日齊聲重批川普行為。歐洛克向媒體表示：「這又是我們總統濫用權位和公眾信任，以無稽的陰謀論來攻擊政敵的另一示範。」

布克則認為這是川普又一次的「魯莽」行徑，他說：「川普不僅讓這個陰謀論廣傳，更激起人民情緒，將憤怒導向我國的不同族群。」

據了解，除布克、歐洛克這兩位總統擬參選人外，民主黨幾乎全數都曾對川普激起民眾情緒、種族緊張的行徑表示譴責。

對此，布克強調：「我們曾看見人民的性命受到威脅，只因為總統試圖掀起仇恨。我們現在的總統令社會處於非常危險的局勢。」

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