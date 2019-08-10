美中開打導火線是台灣？ 財經女神：香港更危險

2019-08-10 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導，美中兩方態度強硬，加上香港抗議事件的催化，美中貿易戰風險快速提高，談判可能中止。美女財經專家胡采蘋今（9）日分析，談判一旦中止，美中之間恐以衝突所導致的戰爭告終，此事不會太遠，不過原以為導火線會是台灣，但目前看來，「香港的情況遠比台灣危險。」

據美國電視台OANN（One America News Network）報導，在中國強硬的態度下，美國正考慮結束與中國的貿易談判，暗示貿易戰風險正快速提高；白宮也警告，若北京對香港抗議事件採取武力鎮壓的話，將祭出制裁。

財經女神胡采蘋發文指出，對於「什麼事情是國際事務」有敏感度，是處理國際事務的重點，香港特首林鄭月娥卻一再錯判逃犯條例是境內事務，最終不可收拾，成為基本法層次的憲政事務，例如市民不斷重申的雙普選訴求，以及國際事務問題，如香港自由港地位、美國外交官會見黃之鋒等。

胡采蘋寫道，台灣問題雖然緊張、風險高，但因為敏感度夠，美中台一直處在穩定架構下角力，很難關係突然逆轉或崩潰，「只要player穩定，風險就可控」。習近平希望改變台灣現狀，不穩定性正在升高，不過川普有更強的意願穩定台灣現狀，而台灣方面，只要人民決定穩定現況，幾乎不可能翻盤。

反觀香港，胡采蘋認為香港事務是新問題，林鄭毫無準備，習也沒有太多經驗，接下來只會越來越控制不住。胡覺得，一國兩制本來就是「一國一制」與「兩個國家」之間可移動的光譜，沒有既存架構可遵循，需要各方的共識、創造，與長久的行為模式反覆確認，「如果各方players都很不穩定，一觸即發的衝突是有可能發生的，香港的情況遠比台灣危險。」

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