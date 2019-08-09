法媒：美中5大對立點 涵蓋人權與台灣

2019-08-09 23:10

〔中央社〕美中貿易戰延伸為匯率戰，雙方持續較勁。法國費加洛報一篇文章認為，美中對立不只在貿易戰，還在其他多項議題上，包括稀土、亞洲戰略對峙、人權、台灣、科技戰等。

「費加洛報」（Le Figaro）一篇發自北京的報導提到，中國控制全球80%稀土產量，這是對美貿易戰中重要施壓工具之一，2010年，中國曾因釣魚台議題，限縮對日本的稀土出口；美國試圖為可能的限制做準備，今年6月提出一些降低對中國稀土依賴的策略。

其次，中國在短時間內建立可觀的海軍力量，成為美國在亞太區域的戰略對手，中國的長期目標是成為亞太的主要強權，取代美國數十年來的勢力，即使2016年海牙的常設仲裁法院否認中國對南海的九段線主張，北京仍自稱擁有南海幾乎所有的主權，還把幾座小島建設為軍事基地，有的甚至配備飛彈。

美國、法國等國不時以「自由航行」為名義採取行動，認定南海是國際海域，不是中國領海，美中軍艦也偶爾互相較勁。

再者，在人權方面，美國國會每年提出有關中國人權狀況報告，中國也予以回擊，但這種例行公事已被新疆再教育營一事取代，美方對此嚴厲譴責。

另外，台灣議題也是美中對立的關鍵，台灣是世界上最棘手的地點之一，中國國家主席習近平今年一月重申不放棄武力統一，美國則定期派驅逐艦航經台灣海峽，表達對台灣的支持，並出售武器給台灣，協助台灣抵抗可能的攻擊，也試圖限制北京想在國際舞台上孤立台灣的作為。

最後是中國電信企業華為技術公司的議題，北京意在2025年之前於科技領域掌握領先地位，包括第5代行動通訊（5G）技術，若此事成真，中國就能從「世界工廠」轉變成科技強權，美國對中國的計畫如坐針氈，似乎想全力阻止這件事發生。

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