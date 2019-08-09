反送中》加拿大提升香港旅遊警示 建議民眾旅行前先登記

2019-08-09 22:03

〔中央社〕由於香港持續有抗議活動，加拿大提升對香港的旅遊警示，建議旅客要「非常謹慎」。

自7月9日起，人們湧上香港街頭，對逃犯條例修訂草案表達憤怒之意。這項修法可能將嫌犯引渡到中國，抗議者認為他們可能面臨刑求，或是不公平的政治審判。

雖然這項修法已經暫停，但是抗議活動已演變成要求香港進行更廣泛的民主改革、香港特首林鄭月娥下台以及對警察濫用武力的調查。

加拿大提升對香港的旅遊警示前，美國和澳洲也有類似的旅遊警示更新，愛爾蘭、英國和日本也對他們的國民發出旅遊警示。

渥太華當局建議加拿大人在任何時候都要非常謹慎，要密切注意當地媒體，並遵循當地有關當局的指示，也建議人們參考加拿大政府的香港旅遊建議及警示（Travel Advice and Advisories）最新更新內容，並在旅行前向海外加拿大公民登記（Registration of Canadians Abroad）服務登記。

香港警方表示，自示威開始以來，已589人在抗議活動中被捕，年齡從13到76歲不等，他們面臨包括暴動罪指控，面臨最高達10年的牢獄之災。

香港警方對抗議者發射催淚彈和橡膠子彈等物，示威者則用金屬棍棒、磚塊、汽油彈和放滿燃燒垃圾的推車等物反擊。

在一些場合，抗議者遭到據信與有組織犯罪集團有關的不明人士攻擊，而警方幾乎沒有採取任何行動制止。

目前為止，北京中央政府沒有明顯干預，儘管在社論和公開評論中，譴責示威者和策劃抗議活動者是罪犯、小丑和「暴力激進分子」，並稱他們被美國和台灣等地的政治人物煽動。

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