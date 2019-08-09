香港銀髮族反送中 發起「810萬歲籲警遞信」

2019-08-09 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動持續進行，港特首林鄭月娥5日聲稱「反逃犯條例修訂運動已變質」，香港有群長者反對林鄭的說辭，發起「萬歲籲警，放下屠刀」，10日將於3處遞交信件，重申5大訴求。

香港銀髮族在「銀髮族老而不廢」的Facebook粉絲專頁表示，完全不贊同林鄭月娥5日在記者會上聲稱「反送中運動已變質」、「『時代革命，光復香港』在挑戰一國兩制」，認為當初林鄭在修訂「逃犯條例」時的諮詢不完善，在公眾、法界提出質疑和替代方案時，未予以釋疑及回應，反而強行推動法案，才導致現下的局面。

貼文指出，2個月來的各種公民運動並未變質，一直都是要求「撤回修訂案」，守護香港的司法制度，保護港人應享有的人權和自由。在612警民衝突和721元朗無差別攻擊事件後，群眾的不滿逐漸升溫，加上港府縱容警察濫用武力，種種罪行罄竹難書，社會瀰漫著白色恐怖氛圍，昔日榮耀、發光的香港已蒙塵，因此，「光復香港，時代革命」成為了這場抗爭中最響亮的口號。

貼文還寫道，「我們責成李家超局長、盧偉聰處長及所帶領的警隊放下屠刀，以不徇私、不對他人懷惡意等的態度執行職務。」銀髮族將於10日上午9時、10時和11時分別抵達警察總部、律政司司長辦公室和特首辦遞交信件，由於此次「810萬歲籲警遞信」活動並非遊行示威，也無主辦方，所以沒有申請不反對通知書。文末呼籲民眾避免做出示威行為，如高喊口號、舉牌，而他們遞交完信件就會馬上離開。

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