港警內部分化？ 全港最大青少年組織斥政府「擁兵自重」

2019-08-09 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕香港討論區「連登」（LIHKG）今天（9日）一名網友發布貼文，為港警轄下組織「少年警訊」（JPC）多名成員給市民的聯合公開信，內容斥責港府擁兵自重，對待元朗無差別襲擊市民的黑社會和反修例示威者態度完全不同，「我們相信警隊仍存在大批有良知、明辨篤行的警察。我們期望警方不要再助紂為虐，政治問題應政治解決，不要斷送整代香港青少年，不要斷送香港。」

少年警訊為香港警務處警察公共關係科屬下的非營利組織，以會員制度形式運作，包括年齡在6歲至25歲間的青少年，會提供警務知識、領導才能等訓練過程，旨在加強港警和青少年間的溝通及認識、發展青少年對社會的責任及灌輸正確價值觀等，現有不少投身警隊的人，均曾參加過少年警訊。

公開信指，港府意圖透過武裝警察，以盾牌、警棍、催淚彈、布袋彈等武器嚇阻市民不再參與特首及警務處長口中的「暴動」，並質疑警方在元朗事件時，指控反修例示威者暴動，卻不指控無差別襲擊市民的黑社會非法集會，「如何令人信服香港警察、香港政府不是雙重標準？如何讓市民信服政府維護法治的決心？香港警察如何成為最優秀警隊？香港如何成為『亞洲最安全城市』？」

公開信提到，此次參與連署公開信的成員，多年來接受少年警訊的訓練後，擁有明辨是非，對社會事務有抱負，理應完全切合組織的宗旨，然而，「我們與香港警方之間的溝通和認識，似乎漸行漸遠─警方沒有與青少年合力撲滅罪行，而是意圖將一個一個的青少年送入牢獄。」呼籲警方不要再助紂為虐，重申「政治問題政治解決」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法