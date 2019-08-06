方便避稅？河北人大代表爆擁台邦交國國籍

2019-08-06 17:45

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國全國人民代表大會河北省代表、河北縱橫集團豐南鋼鐵有限公司董事長孫翔，被踢爆除了中國國籍外，還擁有台灣位於加勒比海的邦交國－「聖克里斯多福及尼維斯」（簡稱克國）的國籍。有中國移民業者指出，由於克國與中國無邦交，不會交換國籍和稅務資料，便於避稅。

香港01指出，微博用戶「說話的石」爆料孫翔自2011年起，就透過移民公司順利取得克國國籍。唐山市人大辦公室一名工作人員證實，孫翔是第13屆人大代表，的確具有雙重國籍，目前正按相關程序處理。據悉，孫翔在富比世35歲以下最富有億萬富翁中排第12名，曾任河北政協委員和人大代表。

「說話的石」進一步指出，孫翔用欺騙手段取得人大代表身分，為其經營行為和政商來往尋求更多庇護。從其個人生活、企業經營都有大量不道德、不合規、甚至違法的行為，但至今未被追究。

克國位於西印度群島背風群島（Leeward Islands）西北部，面積約269平方公里，人口僅5萬多人，自1983年獨立後即與台灣建交。

有中國移民業者指出，克國護照最大的價值，就在於未與中國建交，兩國不交換國籍和税務資料，且可擁有與中國護照不同的姓名。許多業者近年極力推銷克國護照，聲稱可享有雙重國籍、避稅、資產轉移等優點，且申請時程僅3至6個月。

此事引發中國網友熱議，不少人質疑：「外國人代表我們去開人大會議？」、「他肯定不是最後一個，只要敢查，還有不少。」、「14億護旗手又少了一個。」

也有人指擁有無名小國國籍，「動機很單一，只為跑路！」甚至有人直言：「我國連這種小國家的吸引力都不如啊？」

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