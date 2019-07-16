名車標價漏個萬字？中媒調查稱「全是臨演」

2019-07-16 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國河北1名阿伯日前看到「名爵（MG）國六汽車12.98元人民幣（約58.6元台幣）」的廣告，便興沖沖的跑到汽車銷售行，掏出人民幣13元要買車，還直說「不用找了」，銷售人員卻解釋廣告漏了個「萬」字，搞烏龍，但阿北堅持要買，搞得銷售人員急到哭出來；事後，這到底是「網劇廣告」與「真實事件」說法兩極，持續引發熱議。

綜合中媒報導，這起疑似「標錯價」烏龍10日發生在中國河北省秦皇島市名爵汽車銷售公司，該車售價應為人民幣12.98萬元，廣告卻誤標為12.98元，漏了個「萬」字，有名阿北堅持要用13元人民幣買車，當眾怒甩現金，嗆女店員「不用找了」。這段影片還傳上網。

對此，中國《新京報》記者報導，經過向事發店家查證，工作人員承認是「網劇廣告」，片中的民眾全是臨時演員，但業者出面時，卻聲稱此是真實事件，絕非炒作，強調「公司寧可倒閉，也要對消費者負責」，並強調將以人民幣12.98元賣出該車。

據了解，秦皇島市場監管局要求涉案企業立即改正、停止上述銷售行為，隨即介入調查。這家汽車銷售公司隨後改口，發布更正消息，強調若真的以人民幣12.98元賣車會觸法，因此決定將車捐給社福機構，但未說明是哪個機構。

名爵（MG）是英國汽車品牌，12年前被中國上汽集團（SAIC）收購，MG英國工廠也停止生產，目前全都在中國生產，成為中資的英國汽車品牌。

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