反送中》裝甲車首度出動 港警發射催淚彈清場

2019-08-06 07:19

〔即時新聞／綜合報導〕香港5日發動罷工、罷市、罷課等「大三罷」行動，並在中西區等7區舉行集會，要求香港政府回應撤回「逃犯條例」（送中條例）修訂案等「5大訴求」。部分活動持續到今天凌晨，香港警方首度出動「銳武」裝甲車，並且發射催淚彈驅離，清場行動在今天清晨完成。

綜合媒體報導，「全港大三罷、七區集會」的行動在香港遍地開花，深水埗欽州街的示威者，至深夜仍與警方對峙，警方出動速龍小隊發射催淚彈，並將部分示威者逮捕。深水埗居民要求警察收隊，表示「深水埗不歡迎警察」。凌晨2時55分，深水埗的警方防線主動撤離，示威民眾見狀也主動散去，深水埗交通恢復正常。

旺角彌敦道在今日凌晨仍有示威者聚集，凌晨3時香港防暴警察和速龍小隊展開戒備，出動2輛「銳武」裝甲車尾隨警員，但未見有示威民眾。該2輛銳武裝甲車，車牌分別為AM 7881及AM 7883，其中AM 7883在昨晚曾出現在天水圍，但當裝甲車抵達時，人群已經散去。

報導提到，「銳武」是港警使用的第3代裝甲車，具備上一代裝甲車「銳武」的所有功能，包含司機可載10人，全車具防彈性能，港警2009年引入的2部俗稱「聲波炮」的長距離揚聲裝置，為美國海軍和英國的軍事武器，有效傳送距離約為300公尺、高達150分貝，可致聽力受損。

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