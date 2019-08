台灣人「灌爆」聯合國臉書 怒吼：台灣「不」是中國一省

2019-08-05 23:23

〔即時新聞/綜合報導〕聯合國婦女權能署(UN Women)昨(4日)列舉同志婚姻合法化的國家,圖中卻標記台灣為「中國的一省」,引起眾怒。台灣網友紛紛湧入該則臉書貼文,重申「台灣就是台灣!」(TAIWAN is TAIWAN!)、「台灣不是中國的一省」(Taiwan is not a province of China.),向國際發聲、表達訴求。

該則貼文,截至今晚9時,已獲得2.6萬個讚。然而,2.6萬的「讚數」中,其中有2.2萬卻是「怒臉」。吳崢在留言處表示,感謝聯合國肯定台灣在同婚議題上的努力,但也希望聯合國同樣珍視台灣在捍衛台灣主權上的努力。(Thx UN for recognize our effort on legalizing same-sex marriages. But hope you also value our effort on protecting Taiwan's sovereignty.)

有網友引用聯合國的話「每個人都應有自由選擇的權利」,嘲諷道,我們選擇當台灣人,但聯合國不在乎。(“All people should be able to choose freely.” We choose to be Taiwanese. But UN just don’t care.)

也有網友拿出邏輯辯論,質疑聯合國,如果台灣真的是中國一省的話,那台灣要怎麼在同志人權被剝奪的中國內,實現同性婚姻合法化?(Taiwan could not possibly have legalized same-sex marriage if we were a part of China, where LGBT are so deprived of their rights.)

台灣網友紛紛湧入該則臉書貼文,重申「台灣就是台灣!」(TAIWAN is TAIWAN!)、「台灣不是中國的一省」(Taiwan is not a province of China.),向國際發聲、表達訴求。(圖擷取自臉書_UN Women)

