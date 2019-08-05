台灣人「灌爆」聯合國臉書 怒吼：台灣「不」是中國一省

2019-08-05 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國婦女權能署（UN Women）昨（4日）列舉同志婚姻合法化的國家，圖中卻標記台灣為「中國的一省」，引起眾怒。台灣網友紛紛湧入該則臉書貼文，重申「台灣就是台灣！」（TAIWAN is TAIWAN！）、「台灣不是中國的一省」（Taiwan is not a province of China.），向國際發聲、表達訴求。

該則貼文，截至今晚9時，已獲得2.6萬個讚。然而，2.6萬的「讚數」中，其中有2.2萬卻是「怒臉」。吳崢在留言處表示，感謝聯合國肯定台灣在同婚議題上的努力，但也希望聯合國同樣珍視台灣在捍衛台灣主權上的努力。（Thx UN for recognize our effort on legalizing same-sex marriages. But hope you also value our effort on protecting Taiwan's sovereignty.）

有網友引用聯合國的話「每個人都應有自由選擇的權利」，嘲諷道，我們選擇當台灣人，但聯合國不在乎。（“All people should be able to choose freely.” We choose to be Taiwanese. But UN just don’t care.）

也有網友拿出邏輯辯論，質疑聯合國，如果台灣真的是中國一省的話，那台灣要怎麼在同志人權被剝奪的中國內，實現同性婚姻合法化？（Taiwan could not possibly have legalized same-sex marriage if we were a part of China, where LGBT are so deprived of their rights.）

台灣網友紛紛湧入該則臉書貼文，重申「台灣就是台灣！」（TAIWAN is TAIWAN！）、「台灣不是中國的一省」（Taiwan is not a province of China.），向國際發聲、表達訴求。（圖擷取自臉書＿UN Women）

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