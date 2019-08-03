法院裁定不罰散播性平教育謠言者 教育部： 無法認同

2019-08-03 17:16

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部長潘文忠舉發安定力量主席孫繼正於選舉造勢大會上散佈不實性平教育謠言，士林地方法院內湖簡易庭裁定不罰，教育部今天強烈表示，無法認同，深表遺憾與痛心，並會即刻研議應對措施，呼籲並請求警察機關向法院提出抗告。

教育部聲明表示，孫繼正於6月8日在花蓮某造勢場合上聲稱「國一國三現在就開始教肛交教育，國中在教可以自己變性動手術，高三教多元多P、學校教用藥」等言論完全悖離事實，教育部有責任對這些惡劣言論提出嚴正駁斥。

教育部也譴責，如有一點良知或求真精神，只要向各級學校教師求證，取得課本及課程內容，即可知前述言論皆不屬實，教育部已提供完整教科用書給警局可供查驗，若孫先生有疑慮，教育部絕對樂意提供完整相關資料，但孫先生關注相關教育議題以來，不僅未盡查證，更別說修正，對於這些不實指控，教育部深感遺憾。

教育部學特司科長謝昌運質疑，根據裁定書，孫繼正先生向法院聲稱「已經收集了系爭言論之來源資料，證明所言不假」，孫先生向法院提供的證據，是由部分有心人士剪輯之「潘部長您被蒙蔽了嗎」影片，不只來源不明，也與事實不符。

依據社會通念，要查證一言論是否為「謠言」，適當方式是向當事人或其他公正第三方進行查證。謝昌運表示，孫先生所進行的「查證」應該是拿國高中課本出來翻閱、詢問教育部課綱內容，甚至向各級學校教師請益，才能叫做「求證」，焉有拿「網路影片」連結附在訴狀內當證據，就可以證明已盡查證義務的道理？對於法院採信孫先生「我有看這個影片應該就算盡查證義務」的裁定，教育部深感遺憾。

此外，根據裁定書，孫繼正先生自認自己沒有影響公共安寧，同時法院也認定孫先生除了該影片所涵括的內容外，並未添加內容，因此認為孫先生的行為不符合社會秩序維護法第63條第1項第5款「散布謠言，足以影響公共之安寧者」的規定，所以不處罰。

對此，教育部嚴正聲明，孫先生散播不實言論，實際上已經造成家長恐慌，也於社會上造成不必要的衝突與誤解，這些惡劣不實謠言已影響許多家長，更對第一線教育人員的專業與士氣造成傷害。

謝昌運表示，對於內湖簡易庭承審法官採信孫先生「其言論並未傷害公共安寧」的說法，教育部無法認同，深感遺憾，但因教育部依法並沒有直接向法院提出抗告的權利，將請求承辦之汐止分局依教育部提出之事證提出抗告，以正視聽。

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