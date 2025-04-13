雨炸桃園！至少15處積淹水 中壢環北路又成小河

因應強烈鋒面影響，桃市府啟動三級災害應變中心，接獲災點通報立即前往勘災，緊急處理積淹水地點。（桃市府水務局提供）

2025/04/13 07:56

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕受到強烈鋒面影響，桃園市12日下午開始出現強降雨，強風豪雨宛如颱風，桃市府水務局統計，截至今（13）日凌晨，共接獲15處積淹水災情通報，以中壢受災情形較為嚴重。

水務局表示，因應強烈鋒面影響可能造成的災害，12日下午即啟動三級災害應變中心，整合各局處與區公所力量，截至今日凌晨，水務局共接獲15處積水災情通報，災點分布於中壢、平鎮、八德、觀音、蘆竹及桃園等區，包括民族路六段、延平路、環北路、中正路二段、中北路二段、慈文路與文中二路口、力行路與文中二路口，以及中新地下道等地均出現積水情況。

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水務局表示，市府接獲災點通報後，立即派遣水務局、工務局與各區公所人員前往現場勘災，針對積水地點緊急處理，其中，中壢區中北路二段，中壢區公所緊急出動抽水機組執行排水作業，迅速恢復道路通行。

此外，中壢區環北路積淹水至小腿肚，往來車輛如同水上行舟，民眾無奈說，「每次暴雨路上到處都是小河，我家門前有小河、後面有積水」、「排水系統等不及暴雨摧殘」、「以後車子要水陸兩用」，只能雨中作樂。

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因應強烈鋒面影響，桃市府啟動三級災害應變中心，接獲災點通報立即前往勘災，緊急處理積淹水地點。（桃市府水務局提供）

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