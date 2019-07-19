柯P為何特別愛砲小英？ 時力前發言人長文剖析

2019-07-19 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉專「吳崢在松山信義」發長文，詳細剖析台北市長柯文哲的「台商觀點」，並解釋許多人一直以來的困惑，為何柯文哲這幾個月以來，不停為中國護航，近來更是加強火力，頻頻對總統蔡英文開砲？吳崢總結，台商也是台灣人民，政治人物為他們發聲合情合理，但就如同一個道理：中國以「陸客不來了」作為籌碼，勒索旅遊業者向政府施壓，這些與中國有關的經濟往來，包括台商，最終也會成為中國政府影響台灣政局的管道，無論台商自己願意與否。吳崢語重心長地說，而這也就是為什麼，2014年那時，我們極力主張，台灣經濟不能夠仰賴對中國的貿易而活。

吳崢指出，為什麼美中貿易戰以來，台商已經回台投資超過4000億，美國聯準會（FED）、CNN等單位與媒體，更是一致認為台灣與越南等國，會成為貿易戰最大贏家，但為何柯文哲還是怒轟蔡英文不顧台灣利益？吳崢說，柯文哲的「台商觀點」可從3個面向來檢視，一是柯文哲和台商系統的緊密連結；二是柯文哲雙城論壇行程 台商部分佔了一半；三是柯文哲的公開談話。

吳崢說，柯文哲對蔡英文的兩岸政策不滿，早就不是一、兩天的事，不但批評蔡英文是兩岸關係的「挑釁者」、「什麼話都不要講就好」、「不愛辣台妹作風」，到抨擊蔡「利用美中對抗格局，謀取黨、個人利益，有損台灣整體利益」等等，都是為了要塑造成一句話，「蔡英文沒有為在中國的台商的利益著想」。

吳崢指出，旺旺集團旗下媒體對柯文哲的「兩岸一家親」路線的大力讚揚，自然不在話下，而旺旺集團副董事長胡志強，也就是現在的台北市政府大陸小組成員，而小組之中，還有其他4位台商背景的代表，分別是上海市台灣同胞投資企業協會會長李政宏、昆山市台灣同胞投資企業協會會長宗緒惠、杭州市台灣同胞投資企業協會會長劉光榮、嘉興市台灣同胞投資企業協會會長劉榮達。另外，台北市政府秘書處研究員李縉穎，也就是在PTT上自稱藍底鑲白旗那位先生，他的伯父就是上海翔茂企業董事長、台協榮譽會長李茂盛。吳崢說，合理判斷，柯文哲在兩岸政治的判斷，很大一部分的資訊，都來自於這些人的觀點。

吳崢解釋，柯文哲今年7月出訪上海，參加雙城論壇，上述所提到的宗緒惠、劉榮達兩位幕僚也隨團同行，而柯文哲除了雙城論壇的官方行程、以及和國台辦主任劉結一會面之外，有另外一半的行程都是在和台商系統接觸，並由李縉穎負責牽線安排，包括，台灣媒體團提前一天抵達，下榻翔茂企業投資的翔茂花園酒店、市府團隊入住台資企業競衡集團投資的上海金山假日酒店、參訪台商重鎮崑山（佔台商中國總投資額9分之1）、華東台商子女學校、台商合資6億人民幣蓋的慧聚寺媽祖廟、宗緒惠家族企業六和集團興建的宗仁卿醫院、上海金山海峽兩岸青年創業基地，從這些行程，不難看出柯文哲對台商系統的重點經營。

吳崢再提到，柯文哲多次在公開談話為台商發聲，並不避諱公開立場，其中最具代表性的是新聞專訪這一段：「我們就是七十萬人質在上海。去昆山時，台商說，中美大戰訂單少三分之一怎麼辦？台商在人家屋簷下，要賺人家的錢也是很卑微，不乖就掃地出門。（我）去台商企業拜訪，那些匪幹對他們會比較客氣。」

吳崢點出，目前為止，可以很清楚看出脈絡，柯文哲的戰略是希望透過維持跟中國政府的良好關係，所以柯文哲控訴的是蔡英文為了她的國際藍圖，而沒有考慮在中國出口到美國的台商。

吳崢總結，台商也是台灣人民，也是台灣社會的一份子，政治人物為他們發聲，合情合理。但就如同中國以「陸客不來了」作為籌碼，迫使旅行業者向政府施壓。這些與中國有關的經濟往來，包括台商，最終也會成為中國政府影響台灣政局的管道，無論台商自己願意與否。而這也是為什麼，在2014年那時，我們極力主張，台灣經濟不能夠仰賴對中國的貿易而活。

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