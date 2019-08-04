德人權委員會計畫訪新疆、西藏 中國：禁止入境

2019-08-04 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕德國聯邦議會2個代表團，原定在8月及9月相繼訪問中國，但卻突遭中國政府拒於門外，德聯邦議院人權委員會整團被禁止入境，另一團數位化議程委員會中的一名成員也被禁止隨團赴中，報導指出遭中國抵制的原因顯然是人權話題。

綜合外媒報導，德國聯盟黨人權政策發言人布蘭特（Michael Brand），在當地時間3日於柏林表示，中國官方拒絕批准人權委員會代表團入境，該代表團此次來訪目的是調查「中國信教少數民族的狀況」，原定9月前往新疆、西藏等地，布蘭特批：「這是殺一儆百，讓外界看到那些敢於為人權問題發聲、勇於揭露瘡疤的人會得到什麼待遇。」

另一個德國議會數位化議程委員會代表團，原定8月23日訪問中國一週，其中包括參觀上海和北京的新創公司並訪問一個人工智慧科技園區，但中國官方表示，若代表團成員中有綠黨議員員鮑澤（Margarete Bause），就不能來訪。

鮑澤長年關注新疆維吾爾族人權，她批評中共政府在當地設立再教育營，近期香港反送中運動延燒，鮑澤也多次表態力挺遊行民眾；鮑澤受訪時表示：「中國說只要我在代表團的名單上，委員會就不能去訪問；這做法令人無法接受，我認為，這就是（中國）企圖令高呼人權的議員都噤聲，聯邦議會絕不允許接受中方做法。」

鮑澤強調自己絕對不會屈服於中國壓力之下，她仍然會繼續留在代表團中，報導指出由於中方拒絕鮑澤隨團訪問，該團來訪計畫恐也擱淺。

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