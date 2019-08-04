反送中》氣炸！梁振英懸賞400萬 要抓丟五星旗入海狂徒

2019-08-04 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕香港3日舉行「旺角再遊行」，超過12萬民眾上街遊行。期間有示威民眾行經尖沙咀天星碼頭，將旗桿上的中國國旗降下並拋入海中。香港前特首、中國政協副主席梁振英透過臉書 「懸賞港幣100萬元（約台幣401萬元）」要港警緝捕「將國旗丟入海中的狂徒。」

示威民眾於尖沙咀，將旗桿掛起的中國國旗拆除，丟棄至維多利亞港。此舉引發親中人士不滿，梁振英更痛批「狂徒」，發文懸賞港幣100萬元，要「任何公眾人士向警方提供線索，緝捕今天在天星碼頭將國旗丟入海中的狂徒，一經法庭定罪，可得此賞格。」

梁振英還倡議成立懸賞基金，協助警方緝捕「借反對修訂《逃犯條例》為名的狂徒」，並喊話「天星碼頭的狂徒記住：香港上空的五星紅旗代表著鴉片戰爭以後屈辱時代的結束，代表著14億中國人民收回香港的共同願望，代表著和平統一的第一步，代表著中華民族百年不屈的精神。」

他還放話，「拋國旗落海的狂徒，還有拒絕和你們割席的毛孟靜和一眾泛民議員，你們會後悔。」

「旺角再遊行」於晚間10點半左右，遭警方以催淚彈清場，至晚間11點，旺角示威者被警方防線包夾，全數散去；尖沙咀柏麗購物大道警民則在對峙中；黃大仙港鐵外有約20名民眾正與警方對峙爭吵，之後防暴警察拘捕數名市民上警車，但一輛警車被示威民眾包圍無法動彈，民眾高喊「放人」，要求釋放被捕人士。

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