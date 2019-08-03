哭了...2歲愛子溺水喪命 媽媽現在又聽到他的心跳聲

美國媽媽伊頓（Brooke Eaton）的2歲幼兒溺斃，她忍住悲痛將愛子器官捐贈出去，近來她在移植心臟的女童身上重新聽到了兒子心跳聲，忍不住感動啜泣。（圖擷自University of Minnesota Masonic Children's hospital臉書）

2019-08-03 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國伊利諾州2歲男童蘭德斯（Cash Landers），去年夏天在戲水消暑時不幸溺斃，媽媽伊頓（Brooke Eaton）忍住悲痛將愛子的器官捐贈出去，讓其他4名幼童獲得新生。伊頓上個月與移植蘭德斯心臟的女童見面，拿著聽診器聽到兒子的心跳聲在另一個生命的體內傳來，感動得當場啜泣。

據《CBS》附屬電視台《WIBW》報導，接受男童心臟移植的小女孩蘿拉（Lola），自出生後就患有心肌病變所引起的心臟病，明尼蘇達大學共濟兒童醫院（University of Minnesota Masonic Children's hospital）近來安排伊頓來看看蘿拉，讓兩個家庭有了情感上的聯繫。

伊頓說，她走進房間就崩潰了，因為透過聽診器她能聽到兒子的心臟傳來強烈又穩定的心跳。伊頓表示，她一看到有著愛子心臟的蘿拉就喜歡上她了，畢竟「她也算是我的孩子」。對於兩個曾經心碎的家庭來說，一種牢不可破的關係逐漸開始在成長。

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