讓生命發光 良醫陸志平癌逝捐大體

2019-06-28 19:55

〔記者方志賢／高雄報導〕新陳代謝及腎臟科醫師陸志平，4年前罹患胰臟癌，他樂觀抗癌仍不敵病魔離世，得年53歲，他行醫多年，遺願是當大體老師，陸妻與子女今出席追思會，送丈夫最後一程，她表示「丈夫生前認為能當醫生，是大體老師的幫忙」，因此去世前他親口告訴孩子「要捐贈大體」，回饋社會。

高雄醫學大學今舉行「人體暨器官捐贈感恩大會」，為陸志平等19位大體老師舉行追思會，感謝家屬與大體老師捨身教導成就醫學進步。陸志平的診所同事楊志遠醫師，到場致詞追思這位共事12年的老友，場面感人溫馨。

高醫大副校長楊俊毓致詞表示，感謝每一位大體老師和器官捐贈家屬的無私奉獻，而大體老師在生命的盡頭，仍默默奉獻己力引領學子進入專業醫學殿堂，他也鼓勵、提醒學子莫忘大體老師的身教。

大體老師陸志平醫師，畢業中山醫學大學醫學系，曾擔任台南迦南診所醫師，4年前，在人生順遂、事業巔峰時發現罹患胰臟癌，但他選擇豁達接受、學習放下。

生病期間，陸醫師積極研究國內外報告，努力尋找最佳治療方法，希望延長生命，爭取更多時間陪伴妻小和父母。

陸醫師生前熱愛運動、旅遊，曾兩次挑戰一日內登玉山、單車一日北高，甚至獨自一人單車環島日本九州。他生性豁達，不因罹癌而消沉，反而讓生命發光、發熱到人生舞台謝幕的哪一刻，並從容面對老天為他安排好的人生。

陸志平的妻子與一對子女今參加追思會，她表示，丈夫在病危時，親口告訴子女要捐贈大體，回饋社會，他原本要捐給母校中山醫，後來擔心妻兒奔波，捐給高醫大。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法