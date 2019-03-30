慈母大愛器捐救6家庭！女兒一句話 讓全場感動淚崩

2019-03-30 16:51

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「希望你們好好使用你們的器官，因為這是用我們家人的生命換來的！」台中榮總今天舉行器捐感恩活動，53歲器捐者李美慧的女兒以這段話向受贈者真心呼籲。李美慧10多年前罹患中樞神經疾病，肢體逐漸退化，主動要求器捐，去年6月捐出心、肝、腎、眼角膜，6個家庭受惠，李美慧一家看到她的大愛付出，丈夫、女兒、女婿全都簽下器捐卡。

追思活動中，放映懷念李美慧的影片，回憶她從愛漂亮的少女，與丈夫林晉丞一見鐘情結婚，生育3名子女的日子，生病10多年，丈夫擔任客運司機養家，仍一路陪伴照顧，跑車後每天跑醫院照顧她，感情非常恩愛，一幕林晉丞在醫院與坐在輪椅上的李美慧深情對望，以及臨終前全家在病床前親吻李美慧，大愛付出讓人心痛感動，丈夫也獻聲感謝太太多年陪伴與照顧家庭，祝福妻子在天上能幸福快樂就好了，字字深切，在場者無不動容，流下眼淚。

李美慧的大女兒代表器捐者家屬致辭時說，一開始是自己去簽器捐卡，媽媽發病初期知道後，也吵著說，人死了器官用不到，希望還能用的器官能繼續活下去，捐出去給需要的人，讓其他人活下去。

女兒說，後來媽媽身體持續惡化衰竭氣切，去年6月媽媽昏迷送急診，全家人遵其醫囑器捐，醫院判腦死前，媽媽還來托夢說2次判定都會過，後來捐心肝腎給眼角膜，讓6個家庭受惠。

而受贈者14歲的蔡小妹也現場感謝器捐者與家屬的大愛，她天生沒有左腎、右腎功能差，小學六年級開始洗腎，1年多後在讀國中前終於等到大愛腎臟移植。蔡小妹說，因為腎臟問題，從小就虛弱、不能做什麼運動，偶像是羽球好手戴資穎，移植腎臟後，現在終於能打羽毛球，也愛打排球的她，以前只能坐冷板凳，現在也進入班上隊伍當候補球員比賽。

中榮移植委員會主任陳呈旭說，國人等待器官移植有近萬人，但每年器捐者僅100多人，以最大宗的腎臟來說，等待腎臟有800人，每年僅200顆腎捐出，平均等腎的人要等40年，希望民眾能在生命末期時將有用的器捐出，讓愛的生命延續。

器捐協會理事長李明哲也說，病人自主條例通過實施，遺憾沒能將器捐在諮商時列入病人選項，希望民眾也能考慮。

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