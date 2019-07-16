讓愛延續！曾獲腎臟移植 他偕同全家人簽器捐同意書

2019-07-16 15:23

［記者游明金／宜蘭報導］國立陽明大學附設醫院今天舉辦「麥麥相傳、讓愛重生」器官捐贈宣導，曾獲得腎臟移植的62歲呂先生，為了感恩與回饋，得到家人支持，偕同妻子、女兒與兒子，全家4人以實際行動，共同簽署器官捐贈同意書，希望幫助更多人、更多家庭，讓愛延續。

今天活動由陽醫與器官捐贈移植登錄中心，在蘭陽院區共同舉辦，宣達器捐大愛精神與勇氣，邀民眾用行動力簽署同意卡，延續生命之美。

陽醫院長楊純豪說，器官捐贈是展現大愛的行為，在生命即將消逝前，用另一種方式延續，陽醫迄今已圓滿31位器捐者捐贈器官的遺願，化小愛為大愛。

陽醫從106年開始成為腎臟移植醫院，讓「愛留宜蘭」，迄今移植團隊成功完成6例；今天有2位「因愛重生」的腎臟移植受贈者陳小姐、呂先生出席器捐宣導。

62歲呂先生等候腎臟移植等了14年，去年8月成功完成手術，一直感恩在心，在與家人討論後獲得支持，與妻子、兒子、女兒，全家共同簽署器官捐贈同意書。

呂是宜縣911救援協會創會總幹事，熱心公益、奉獻付出，他說，取之社會、用之社會，他是器捐受益人，滿滿的感恩與感動，全家一起簽署則是回饋，也是公益精神的延伸。

38歲陳小姐則等了20年才完成腎臟移植，在去年11月成功手術；今天也完成器官捐贈同意書簽署，她說，這是很美好的一件事，自己是受贈者，有緣份得到，也希望其他人獲得幫助。

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