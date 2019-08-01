報告揭中國阻撓聯合國人權機制 惡劣手段曝光

2019-08-01 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年擴大迫害人權力道，屢引國際社會譴責，外媒披露，為擺脫全球輿論帶來的龐大壓力，中國當局正透過各種非法手段壓制受迫害族群，「極力阻撓受害者的呼聲被國際聽到」。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌引述「無代表國家和民族組織」（UNPO）此前公布的一份報告，揭露以中國為首的眾多專制政權如何操控整個聯合國人權機制，致力阻撓聯合國官員獲得真相，並破壞眾多人權鬥士在追究這些專制政權反人類罪、侵犯人類尊嚴相關法律責任上的努力。

UNPO團隊在過去3年內訪談77名來自不同族群的人權工作者，並審視其證詞，最終完成這份調查報告，其中詳列中國、伊朗與俄羅斯等3國在迫害人權以及管控受害者相關資訊方面的惡劣手段。

報告顯示，以中國為首的專制國家在國內外動員政府資助的組織，對民間團體的活動人士與其家人進行騷擾、恐嚇，甚至動用暴力，「物理上」阻止這些人權運動代表進入聯合國總部，進而壓制真相曝光。

UNPO秘書長邦奇（Ralph J. Bunche III）表示，中國、俄羅斯與伊朗等國家現正雙管齊下，一面利用聯國既有法律程序，另一面極力操縱法律機制，「將合法與非法性作為融合在一起」。

邦奇直言，中國嚴格控管內蒙古、西藏與維吾爾人士，防止他們前往聯合國，闖關者全數遭到關押，他說，「截至目前為止，還沒有任何一個西藏人能離開藏區，順利前往位於日內瓦或紐約的聯合國總部提供證詞，此後還能安全回國的」。

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