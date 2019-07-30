巴西放寬農藥法規 「有毒大豆」恐進全球食物鏈

2019-07-30 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕有專家向《今日俄羅斯》透露，身為世界最大大豆出口國之一的巴西近日放寬農藥法規，許多國外消費者不曉得他們所吃的牛肉，在飼養過程中可能就吃下了來自巴西的有毒大豆。

根據《今日俄羅斯》報導，

環保記者、綠色經濟協會（Green Economic Institute）智庫的創始人之一提克爾（Oliver Tickell）表示，巴西出口大量的牛肉和大豆飼料，巴西衛生監管機構ANVISA上週放寬262種有毒農藥的限制，其中只有82種具致命危機的農藥被歸類在極劇毒（extremely toxic），引發環保、人權組織和食安倡議人士的強烈反對。巴西總統波索納羅（Jair Bolsonaro）為了兌現競選承諾，不僅放寬農藥規定，也開放採礦業和農業在受保護的熱帶雨林進行開發。

提克爾表示，放寬法規後，巴西人民暴露在殺蟲劑中，不只影響當地民眾，其實會透過農產品出口影響全世界的人。而歐盟禁用的農藥，消費者還是透過食物鏈接觸到了。

《人權觀察》表示，巴西每年使用約40萬公噸的農藥，在波索納羅上台前，歐盟已允許巴西使用巴拉刈、毒死蜱在內的數十種農藥，網路媒體「生態觀察」（EcoWatch）也指出，該國人均殺蟲劑的數量遠超過其他國家，不過對此，巴西農業部長克里斯蒂娜（Tereza Cristina）矢口否認。

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