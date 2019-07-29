反送中》少年「站衛兵」向市民致謝 網鼻酸：我們才要感謝你

2019-07-29 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕臉書專頁「【喂 香港人】」今（29）日接獲市民爆料，一名少年身著雨衣、頭盔、護目鏡和口罩，在「連儂牆」放了2張標語，默默「站衛兵」向香港市民致謝，消息令香港網友動容。

據貼文內容，今晚約7時許，香港地鐵樂富站外的「連儂牆」，有一名少年「全副武裝」，身著雨衣、頭盔、護目鏡和口罩，並在腳邊放了2張標語，立正挺胸「站衛兵」，一言不發地向香港市民致謝。

貼文指出，2張標語上分別寫著「感謝所有街坊支持我們！全靠你們，我們才能繼續走下去。Thank you！」、「因為你們的支持，我們才可以這麼勇敢的走上街頭，多謝你們！」少年腳旁放著大聲公，播放著《悲慘世界》主題曲〈你可聽見人民的歌唱〉（Do You Hear the People Sing?）。

期間不少香港市民上前給他擁抱、打氣，也有人買了糕餅、飲品送給他。據傳，曾有一位老翁想要上前攻擊少年，但沒有成功，最後老翁自己跌倒，被警方送上救護車帶走。

最後少年脫下裝備，將市民所贈的補給品分給圍觀的街坊，稱「自己吃不完，不如一起分享」，爆料者指出少年約15、16歲，談吐有禮並堅持拒收現金捐款。

網友得知消息，紛紛表示感動道：「少年，香港欠了你們太多」、「乖巧得令成年人汗顏」、「今晚經過有看到他」、「請找人幫忙保護他，謝謝」、「其實我們才要感謝你」、「沒想到現在青少年這麼有毅力」。

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