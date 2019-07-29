反送中》解放軍何時介入？港學者：不會在這敏感期

2019-07-29 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院港澳事務辦公室今天下午3點召開記者會，其中港澳辦新聞發言人楊光被問到，「駐港解放軍在什麼情況下會介入反送中示威」，楊光迴避問題表示，「法條有規定自己去查」；對此，香港教育大學講師黎明，也對解放軍介入提出看法。

楊光及另一名發言人徐露穎在接受記者提問時，許多問題都避重就輕回答，甚至直接無視。包括香港《無線電視》記者詢問元朗無差別攻擊事件時，就遭到無視，引發香港記者不滿。美國《CNN》記者則問駐港解放軍在什麼情況下會介入示威衝突，楊光也僅回應，「在基本法有明確規定，不多說了，你可以去查查看一看。」。

據《BBC》報導，《基本法》規定，解放軍駐港部隊不干預香港地方事務，必要時特區政府可向中央政府請求駐軍協助維持社會治安和救助災害，另在中國進入戰爭狀態或香港發生特區政府不能控制的危害國家統一或安全的動亂而決定香港進入緊急狀態時，中央政府可下令在香港實施全國性法律。

對此，黎明表示，「首先北京政府要繼續對外強調港人治港，如果北京下令管制，就不利此形象。再來貿易戰正在進行中，國際間又關注香港，中國在國際的形象和利益都受到衝擊，中央不會希望在這個敏感時期給全世界看到它出動解放軍治港」。

香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強則認為，記者會中發言人迴避駐軍問題，代表港澳辦此次沒有採取強硬立場，「保留了許多政策彈性」。

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