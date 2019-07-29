反送中》北京聲明暗示林鄭自收爛攤？王丹：習近平踢鐵板

2019-07-29 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院港澳事務辦公室今（29）日下午3點召開記者會，針對香港反送中發表聲明；曾參與1989年天安門民運的王丹分析，中方在聲明內容中希望香港情勢能夠有所緩和，盼望林鄭月娥自己收拾爛攤子，可見「香港人的勇敢和堅持，讓習近平踢到了鐵板」。

港澳辦兩位發言人今下午公開露臉發表聲明，呼籲香港各界出面反制暴力行為，觸碰一國兩制的底線絕對不能容忍，強調香港各界都堅守法治是香港基石，也強調中國中央政府支持林鄭月娥、支持香港警方執法、支持香港司法嚴辦滋事份子，香港社會應儘快走出政治紛爭。

王丹在臉書發文指出，此次是中國官方在1997年將香港、澳門納入版圖以來港澳辦首次召開記者會，原以為會有重大宣布，卻是「老生常談，平淡至極」，卻看出北京目前不想插手香港事務，希望特首自己收拾爛攤子，也期許靠香港警方壓住示威。

王丹發現，港澳辦記者會中，發言人楊光、徐露穎語氣沒有更強硬，暗示北京希望情勢有所緩和、不想進一步激化事態，欲把抗議浪潮拖到垮掉，這也證明北京對於香港「進退維谷，軟硬不是，不敢鎮壓也不願讓步，基本上是束手無策」，因此「香港人的勇敢和堅持，讓習近平踢到了鐵板」

王丹臉書全文

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