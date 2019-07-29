反送中》他「祝福」警察子女活不過7歲 梁振英要求革職

2019-07-29 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭發生不少流血暴力事件，其中，元朗當地出現大批白衣人士不分青紅皂白暴打抗議群眾，連無關的路過乘客也難逃此劫，員警卻恰巧離開、獲報卻姍姍來遲，被認為是警方暗中與黑社會合作；香港真道書院助理校長戴健暉日前以私人帳號在臉書上對此發文，「祝福」警察的子女「活不過7歲」、「7歲以上會於20歲前死於非命」，引起不小爭議，前香港特首梁振英今（29）日要求該書院革除戴健暉職務。

綜合港媒報導，戴健暉日前以名為「Alvin Tai」的私人帳號在臉書發文，詛咒香港警察的子女，表示「若有7歲以下的小朋友，活不到7歲，7歲以上，20歲以前會死於非命」，激進言論引發網友熱議。

真道書院校監鍾嘉樂今日在學校網站發布聲明，指稱戴健暉於社交媒體上發表的文字「純屬其個人意見，與該校辦學團體或教職員無關」。校董會表示，將嚴肅追蹤此事，並重申譴責任何言語或行為暴力，不容許此類事件再發生。

對此，校方對戴健暉懲處引發梁振英關注，梁振英今日在臉書發文，指出已向真道書院校監鍾嘉樂發信，點明戴健暉在網上「發表咒罵警員的言論」，可列為「全球教育界之恥」。

梁振英表示，此事不得以「戴的言論純屬個人意見」為辯解，要求革除戴健暉所有職務。貼文引發熱議，也吸引不少挺官方的網友紛紛留言「做得好」、「支持革職」、「要小孩死，太可怕了」。

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