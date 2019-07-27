中國人這麼愛吃蝦？ 新職業「剝蝦師」誕生：月入4.5萬

2019-07-27 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕愛蝦成癡？中國人愛吃小龍蝦，竟衍生新興職業！今年4月就有企業招聘剝蝦師，當菜品上桌後，除了要能在半小時內剝完約1.5公斤的小龍蝦，還須與客人講解互動，一天大約須剝200隻蝦，月收入可達新台幣4.5萬元。

暑假是中國民眾吃小龍蝦的旺季，據中國媒體《工人日報》，小龍蝦產業鏈帶動500多萬工作職缺，有企業為了滿足食客需求，提供免費剝蝦的服務，市場因此催生「剝蝦師」等新職業，企業組織培訓剝蝦師，除了要能快速剝蝦，還要與顧客有互動並進行講解，而這些通通會列入績效考核。

此外，企業還會舉辦剝蝦大賽，而剝蝦最快的「剝蝦師」，剝一隻僅需花費4至5秒，報導也指出，這些剝蝦團隊年輕化，某企業裡30多個服務員中，「90後」的員工占了三分之二，年紀最小的為17歲。雖然，這些剝蝦師每天工作9個半小時，還要輪流值夜班，不過表現好的話，薪水月入1萬元人民幣（約新台幣4.5萬元）。

另一方面，為因應小龍蝦產業鏈，因而有相關專業出現，2017年，湖北江漢藝術職業學院開設「潛江龍蝦學院」，引發廣外界泛關注，而今年夏天，首屆學生畢業，就業率更達到100%，就業薪資底薪約在人民幣6000至12000元（約新台幣2.7萬至5.4萬元）。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法