牛仔褲大王涉違證交法 北檢諭令500萬交保

2019-07-27 10:15

〔記者吳政峰、黃捷／台北報導〕台灣牛仔褲加工大廠「如興紡織（4414）」購併規模比自己大5倍的港商「玖地」，但立委黃國昌質疑「玖地」母公司在中國，有中資反向借殼上市侵台的疑慮，且如興還擬付「夢爾羅」與「庄吉」兩間公司薪水，恐有背信問題，傳言不斷，台北地檢署約談相關人等後，27日依違反「證券交易法」諭知董事長陳仕修500萬元、財會處副總徐仲榮50萬元交保。

北檢接獲情資偵辦多時，未免影響市場，等到26日下午股市收盤後，才發動台北市調處約談陳仕修與徐仲榮，並搜索如興與陳的住家等3個地點，訊後認為兩人涉犯證交法嫌疑重大，但未達羈押地步，諭知陳、徐二人各以500萬元、50萬元交保。

如興成立於1977年，為我國老牌成衣廠，也是全國最大的牛仔褲加工廠，曾獲得總統蔡英文親臨參觀，頗負盛名，近年來展現擴廠野心，頻頻購併海外公司，除了玖地以外，還吃下美國服飾零售商「Nanjing USA」53%股權，展現壯志。

如興2015年宣布對外募資台幣130億元，並以美金3.88億元購併營業規模比自己大5倍的玖地，成為我國紡織業史上單一金額最大的購併案，2017年完成收購，股本從13億元暴增近90億元，如興不自滿，續辦理120億元的現金增資，去年還獲國發基金挹注14.88億元，為「產業創新轉型基金」成立後的首宗投資，傳統產業再度獲得市場青睞。

但黃國昌去年6月21日質疑，玖地負責人孫瑒曾任中共國企「吉林省紡織品進出口公司」上海辦事處負責人，可見玖地非港商，而是百分百的中國公司，該起購併案是請中國官二帶來吸台灣投資人的血，國發基金不察，還以每股18.6元入8000萬股，根本就是協助中國滲透台企。

黃國昌還說，如興僅購併玖地，卻未收購旗下產能最佳的夢德羅與庄吉兩間公司，事有蹊蹺，更離奇的是，如興竟然擬付這兩間公司的員工薪水與設備支出，其中恐有弊端。

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