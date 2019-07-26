併購中國玖地疑涉弊 成衣大廠「如興」遭搜索

2019-07-26 19:28

〔記者黃捷／台北報導〕時代力量立委黃國昌去年6月開記者會指控，國發基金去年資助上市公司如興（4414）15億元，投資併購中國玖地公司，其中疑有弊端，涉嫌違反證交法。檢調獲報後歷經1年多鴨子划水偵查，台北地檢署今指揮台北市調查處發動搜索，約談董事長陳仕修及相關人員到案，預計晚間移送北檢複訊。

如興公司傍晚6點34分發布重大訊息，指檢調單位今至公司進行調查，公司於調查過程中全力配合，並提供一切必要資料，公司營運與財務一切正常，不受影響。

如興成立於1977年，是老牌成衣廠，專做牛仔褲與成衣，2015年曾對外募資130億元，欲併購營收規模大如興5倍以上的中國玖地集團計畫，成為國內紡織業史上最大金額的併購案，如興從原本股本僅13億元，在收購後擴大至近90億元。

而後，如興辦理規模約120億元的現金增資，國發基金去年以每股18.6元的價格取得8000萬股，共投資14.88億元，因是「產業創新轉型基金」成立後的首宗投資，且標的是傳統產業，格外引人注目。

但在去年6月21日，黃國昌召開記者會踢爆，玖地負責人孫瑒曾任中共國企吉林省紡織品進出口公司的上海辦事處負責人，是中國百分之百持有的公司，根本是請來中國腐敗的官二代，吸台灣投資大眾的血，質疑國發基金協助中國滲透台灣企業。

相隔一個月後，黃國昌再度爆料如興併購玖地時，並未包括玖地集團旗下產能最好的夢爾羅、庄吉2公司，「就像買了一台車子，但在交車後，卻不包括引擎」，且2公司仍由如興擬付員工薪水、購買設備，質疑其中有弊端。

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