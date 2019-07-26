搶很大！巴西武裝歹徒闖機場 載走12.4億黃金與貴金屬

2019-07-26 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕搶很大！巴西聖保羅／瓜魯柳斯機場昨（25日）傳出重大搶案，多名武裝份子打扮成巴西聯邦警察開車進入貨運站，搬走大量黃金與貴金屬，估計損失約4000萬美元（約新台幣12.4億元）。

據《路透》報導，從現場監視器影片可以看到，嫌疑犯們開的黑色皮卡車到場後，有4名蒙面男子下車，至少有1人手持步槍，接著便開始把貴重金屬搬上車。

巴西警方表示，搶劫期間沒有人受傷，歹徒一共奪走約750公斤的黃金和其他貴金屬，並挾持2名機場職員作為人質，目前仍然在逃。

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